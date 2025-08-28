Смотреть онлайнПрограмма ТВ
WP: В США запретили гуманитарным организациям помогать нелегалам

В США гуманитарным организациям запретили оказывать помощь нелегалам. Ограничения выпустило Министерство внутренней безопасности страны, сообщает Washington Post .

Теперь штатам и волонтерским группам, получающим государственное финансирование, нельзя оказывать помощь нелегальным мигрантам. Новые правила также требуют от подобных организаций сотрудничества с правоохранительными органами и миграционными властями страны.

