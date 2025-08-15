WSJ: Украинцев готовят к отправке на родину

120 тысяч украинцев, получивших право на убежище в США, в скором времени будут вынуждены покинуть эту страну, сообщает американское издание The Wall Street Journal.



С 15 августа беженцы начинают поэтапно утрачивать свой юридический статус обладающих правом на убежище. Уже в самом скором времени это будет означать высокую вероятность задержаний и депортаций. Белый дом медлит с решением о продлении защиты. Видимо, Трамп использует еще и этот рычаг для давления на Киев.