Ядерная программа, Ормузский пролив, Ливан: главные темы переговоров США и Ирана

Внимание всего мира обращено к столице Пакистана, а точнее к переговорам США и Ирана, которые стартуют в ближайшие часы, ведь от их результатов зависит судьба миллионов людей и мировой экономики. Обе делегации уже в Исламабаде. Встречи пройдут в закрытом формате. По данным иранского Высшего совета нацбезопасности, они могут продлиться до 15 дней.

Первым на базе пакистанских ВВС "Нурхан" приземлился борт с переговорщиками из Ирана. По трапу спускаются двое: это глава делегации - спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. Главный переговорщик от Вашингтона - вице-президент Джей Ди Вэнс. И настроение у него спорное.

Джей Ди Вэнс, вице-президент США:

"Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они будут позитивными. Мы предполагаем, как сказал президент США, что если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы, безусловно, готовы протянуть им руку. Если же они попытаются нас обмануть, то обнаружат, что переговорная команда не очень-то восприимчива к этому. Поэтому мы постараемся провести позитивные переговоры. Президент дал нам довольно четкие указания, и мы посмотрим, что будет дальше".

В свою очередь, Галибаф по прибытии в Исламабад заявил: в войне на Ближнем Востоке Тегеран показал, что готов отстаивать свои права, если США решат использовать переговоры для "спектакля или обмана", так что риторика сторон остается жесткой. Не удивительно, что переговоры делегаций начнутся с диалога через посредников, затем - если это станет возможным - последуют прямые консультации.

Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана:

"Переломный момент - это прекращение огня на длительный период, и эти переговоры направлены на решение сложных вопросов, и это тот этап, который по-английски называется "либо победа, либо поражение". Я благодарен США и Ирану за то, что приняли мое предложение. Они не только согласились на прекращение огня, но и по моей искренней просьбе руководство обеих стран прибудет в Исламабад, где состоятся мирные переговоры".

В Исламабаде работают десятки представителей мировых СМИ. В преддверии переговоров в целях безопасности их оттеснили на 5 км от ключевых правительственных объектов. Журналисты рассказывают, что власти Пакистана уже заявили, что не будут делиться со СМИ никакой информацией, призвав опираться исключительно на официальные заявления.

Хания Фирдоус, репортер (Пакистан):

"Сегодня исторический день для Пакистана, поскольку он играет ключевую роль посредника в войне между Ираном и Америкой. Ситуация довольно сложная, и мы немного растеряны. Но давайте будем надеяться на лучшее и позитивный исход".

Раджа Мохсин Иджаз, репортер (Пакистан):

"Это очень важный процесс, я бы сказал, очень деликатный процесс, потому что нужно говорить об Ормузском проливе, Ливане и других региональных войнах здесь, на Ближнем Востоке. И что особенно важно - вопрос обогащения урана. Обе стороны занимают очень четкую позицию по этому вопросу. Иран хочет использовать атом в мирных целях, у США другая позиция".

Трамп: Главное - чтобы не было ядерного оружия

Позиция США действительно другая. И ее четко обозначил президент Дональд Трамп. По его мнению, идеальная сделка должна выглядеть следующим образом: "Главное - чтобы не было ядерного оружия. Это и есть 99 % всего. Да, но все остальное тогда решится само собой. Ответ - да. Пролив при этом откроется. Даже если мы просто уйдем, он все равно откроется, иначе они не смогут зарабатывать".

И еще один камень преткновения - бомбардировки Израилем Ливана. В Бейруте до сих пор продолжают разгребать завалы после мощных ударов в предыдущие дни. Для старта переговоров Тегеран потребовал от Тель-Авива и Вашингтона прекратить бомбардировки.

СМИ сообщают, что Штаты просят Израиль остановиться хотя бы на время. Однако премьер Нетаньяху пока молчит. Режим прекращения огня на Ближнем Востоке не может быть фрагментарным - объясняют дипломаты.

Малиха Лодхи, бывший постоянный представитель Пакистана в ООН:

"Нельзя, чтобы в одной части Ближнего Востока шли войны с участием Израиля, а в других частях царил мир. Это невозможно. Так что мир должен распространяться на всех".

На пути успеха мирных переговоров между Ираном и США преград много. Вашингтон, к примеру, ожидаемо отказался закрывать свои военные базы на Ближнем Востоке, как того требовал Тегеран. Более того, Трамп заявил, что Штаты продолжат наращивают военную группировку в регионе. И уже заряжают свои корабли лучшими боеприпасами - на случай провала переговоров с Ираном.