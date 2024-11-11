Ярославская область вошла в пятерку лидеров регионов России по товарообороту на БУТБ

Ярославская область вошла в пятерку лидеров по товарообороту на универсальной товарной бирже.

33,5 млн долларов - на такую цифру вышли ярославские компании за 11 месяцев, хотя еще год назад сумма сделок не превышала 130 тыс. долларов. Драйвером роста стала продукция АПК, а именно белорусское сливочное масло, сыр и замороженная говядина.

Если говорить в целом, по данным на 1 декабря на белорусской бирже аккредитовано больше 4 тыс. российских компаний. В торгах участвуют полсотни регионов. И за 11 месяцев сумма их сделок превысила 927 млн долларов.