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Ящик для доносов в конгрессе: демократы ищут любой компромат для борьбы с Трампом
Издание The Hill сообщает, что демократы в конгрессе понемногу оправляются от разгромного поражения, которое потерпели на недавних президентских и парламентских выборах.
Президент США Дональд Трамп сейчас ведет активное наступление на всех фронтах. Например, подконтрольные демократической партии структуры, вроде того же USAID, уничтожены, их ставленники-трансгендеры изгоняются из армии и государственной службы.
Конгрессмены от оппозиции нашли выход: они создали нечто вроде электронного ящика для доносов. Любой, кто располагает сведениями о нарушениях закона со стороны Трампа или его соратников, теперь может анонимно об этом сообщить.
В данной истории любопытно то, что Соединенные Штаты всегда гордились своими демократическими институтами, и вдруг выясняется, что спасти страну от узурпатора не могут ни суды, ни прокуратура, ни парламент. Единственным спасением для американской свободы становятся доносы, причем, анонимные.