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Издание The Hill сообщает, что демократы в конгрессе понемногу оправляются от разгромного поражения, которое потерпели на недавних президентских и парламентских выборах.

Президент США Дональд Трамп сейчас ведет активное наступление на всех фронтах. Например, подконтрольные демократической партии структуры, вроде того же USAID, уничтожены, их ставленники-трансгендеры изгоняются из армии и государственной службы.

Конгрессмены от оппозиции нашли выход: они создали нечто вроде электронного ящика для доносов. Любой, кто располагает сведениями о нарушениях закона со стороны Трампа или его соратников, теперь может анонимно об этом сообщить.