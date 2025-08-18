Южная Корея и США приступили к масштабным военным учениям в регионе. Как сообщает агентство Ренхап, маневры разработаны на основе реальных угроз и боевого опыта, полученного в ходе анализа современных военных конфликтов.

В учениях примут участие около 18 тыс. южнокорейских военнослужащих, а также примерно столько же американских.