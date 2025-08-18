3.71 BYN
Южная Корея и США приступили к масштабным военным учениям
Автор:Редакция news.by
Южная Корея и США приступили к масштабным военным учениям в регионе. Как сообщает агентство Ренхап, маневры разработаны на основе реальных угроз и боевого опыта, полученного в ходе анализа современных военных конфликтов.
В учениях примут участие около 18 тыс. южнокорейских военнослужащих, а также примерно столько же американских.
Сеул и Вашингтон подчеркивают, приоритетная задача - отработка реагирования на угрозы со стороны Северной Кореи. Пхеньян уже осудил военную активность на полуострове. Заявлено, КНДР оставляет за собой право на самооборону.