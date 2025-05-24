Южные регионы Франции оказались обесточены из-за диверсии

Блэкаут во французском департаменте Приморские Альпы произошел из-за поджога электростанции. Об этом сообщает France Info. Обнаружена также подпиленная опора линии электропередачи. Кто стоит за диверсией, пока не известно.

Без света, напомним, остались 160 тыс. домов. Было прервано движение поездов, в том числе не работали и светофоры. Мрак накрыл и Каннский фестиваль как раз в день его закрытия (буквально за несколько часов до вручения наград форума). Кинопоказы были частично остановлены. Сеансы удалось возобновить только благодаря резервным генераторам. При этом полностью восстановить электроснабжение в регионе пока не удалось.