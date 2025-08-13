За минувшие 400 дней Великобритания пополнилась на 50 тыс. беженцев

В Великобритании подбили статистику миграции в Королевство за минувшие 400 дней. Было подсчитано число нелегально въехавших с момента прихода к власти Лейбористской партии в июле 2024 года. С этого времени Великобритания пополнилась на 50 тыс. незаконно проникших.

Для нынешнего премьера Стармера это не только сильный удар по имиджу, но и личный антирекорд. Политик, находясь во главе партии, одним из главных предвыборных обещаний сделал сокращение нелегальной миграции, с чем и потерпел фиаско.