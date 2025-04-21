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Зачем Запад пытается переписать историю и как западные спецслужбы влияют на сознание людей
Мы можем видеть, что сегодня в странах Прибалтики, Евросоюза и даже в США переписывают историю Великой отечественной и Второй мировой войны. В этом заметен след специальных служб этих государств.
Научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов отметил, что в данном случае идет речь о применении когнитивного оружия.
Как западные спецслужбы влияют на сознание людей и зачем Запад переписывает историю, смотрите в проекте "Война и мир".
"Когнитивное оружие нужно для того, чтобы подменить исторические факты, религиозные убеждения. Говоря о Великой Отечественной войне, могу отметить, что пытаются очернить Советский Союз. Не удивительно будет, если на Западе начнут говорить, что Гитлер был каким-нибудь невинным юношей или жертвой хитрого Сталина", - сказал Руслан Панкратов.
Недавно латвийская прокуратура оправдала фашистского преступника Герберта Цукурса, причастного к убийству десятков тысяч евреев и граждан Советского Союза. После оккупации Прибалтики добровольно вступил в СС в карательный отряд, уничтожавший евреев. Однако латвийской прокуратурой было принято решение, что его преступлениям нет доказательств.
"Идет героизация на уровне государства. Его имя долгое время пытались обелить. Издавались марки, однако они потом уничтожались, так как на борту самолета Цукурса были нацистские символы. Ставился спектакль, посвященный фашисту, его возили по разным городам Латвии, однако потом запретили. Но на днях все решилось, теперь Герберт Цукурс вроде как герой", - рассказал журналист МИА "Россия сегодня" Алексей Стефанов.