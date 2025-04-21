Зачем Запад пытается переписать историю и как западные спецслужбы влияют на сознание людей

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89d5f4d5-5426-4366-99d1-2df42fcacfeb/conversions/4dfba9ae-7549-434c-9050-f3e3c09310b0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89d5f4d5-5426-4366-99d1-2df42fcacfeb/conversions/4dfba9ae-7549-434c-9050-f3e3c09310b0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89d5f4d5-5426-4366-99d1-2df42fcacfeb/conversions/4dfba9ae-7549-434c-9050-f3e3c09310b0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89d5f4d5-5426-4366-99d1-2df42fcacfeb/conversions/4dfba9ae-7549-434c-9050-f3e3c09310b0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мы можем видеть, что сегодня в странах Прибалтики, Евросоюза и даже в США переписывают историю Великой отечественной и Второй мировой войны. В этом заметен след специальных служб этих государств.

Научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов отметил, что в данном случае идет речь о применении когнитивного оружия.

Как западные спецслужбы влияют на сознание людей и зачем Запад переписывает историю, смотрите в проекте "Война и мир".

"Когнитивное оружие нужно для того, чтобы подменить исторические факты, религиозные убеждения. Говоря о Великой Отечественной войне, могу отметить, что пытаются очернить Советский Союз. Не удивительно будет, если на Западе начнут говорить, что Гитлер был каким-нибудь невинным юношей или жертвой хитрого Сталина", - сказал Руслан Панкратов.

Недавно латвийская прокуратура оправдала фашистского преступника Герберта Цукурса, причастного к убийству десятков тысяч евреев и граждан Советского Союза. После оккупации Прибалтики добровольно вступил в СС в карательный отряд, уничтожавший евреев. Однако латвийской прокуратурой было принято решение, что его преступлениям нет доказательств.