Захарова: Беларусь является ближайшим стратегическим союзником России

"Но на всякий случай, чтобы не сказали, что я не подчеркнула в ответе, повторю: Беларусь является нашим ближайшим стратегическим союзником, с которым мы тесно координируем подходы на международной арене, в том числе в соответствии с утвержденной на высшем уровне программой согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. Президенты и руководство министерств иностранных дел наших стран в духе союзнических отношений регулярно обмениваются информацией о развитии взаимодействия с новой американской администрацией".