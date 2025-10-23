3.66 BYN
Захарова: Беларусь является ближайшим стратегическим союзником России
Минск и Москва регулярно обмениваются информацией о взаимодействии с США. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России.
Мария Захарова ответила на вопрос об активизации белорусско-американских контактов и о том, какую роль Беларусь играет сейчас в нормализации российско-американских отношений.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
"Но на всякий случай, чтобы не сказали, что я не подчеркнула в ответе, повторю: Беларусь является нашим ближайшим стратегическим союзником, с которым мы тесно координируем подходы на международной арене, в том числе в соответствии с утвержденной на высшем уровне программой согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. Президенты и руководство министерств иностранных дел наших стран в духе союзнических отношений регулярно обмениваются информацией о развитии взаимодействия с новой американской администрацией".
Захарова отметила, что с приходом к власти в США Дональда Трампа Вашингтон заявляет о стремлении к проведению более выверенного внешнеполитического курса.
Фото пресс-службы МИД РФ/ ТАСС