Захарова отметила, что Запад и Киев сделали все, чтобы "похоронить" Минские соглашения

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Киеву и Западу безразлична судьба миллионов русских в Донбассе, поэтому они сделали все, чтобы "похоронить" Минские соглашения, информирует ТАСС.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с десятилетием со дня подписания "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений".

"История саботажа Киевом на протяжении семи лет при попустительстве и поддержке Запада "Комплекса мер" и резолюции СБ ООН наглядно показывает, что для них Донбасс - это территория, а не люди, на ней проживающие. Судьба миллионов русских и русскоязычных жителей им безразлична, поэтому они сделали все, чтобы "похоронить" Минские соглашения, реализация которых открывала реальную перспективу мирного решения внутреннего конфликта и реинтеграции Донбасса в состав Украины. Однако им это было не нужно", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, "Комплекс мер" был призван положить конец внутреннему вооруженному конфликту на юго-востоке Украины, к которому привели антиконституционный госпереворот в Киеве в феврале 2014 года и последовавшие антинародные действия националистического правительства страны. "Захватившие власть радикалы насаждали свои порядки, попирали гражданские свободы и права человека, пытались военной силой подавить протест жителей Донбасса, не согласившихся с диктатурой "победителей майдана", - говорится в комментарии. - Однако поставить их на колени не получилось. Они доказали, что могут постоять за родной русский язык, культуру, традиции, веру, право почитать своих героев и не преклоняться перед неонацистами".

Захарова напомнила, что в документе "был прописан порядок реинтеграции "отдельных районов" Донбасса в состав Украины на условиях их особого статуса, предполагающего сохранение идентичности их жителей, связей с Россией и представительства. Была определена последовательность действий Киева, Донецка и Луганска в военно-политической, социально-экономической, политической и гуманитарной сферах".

Без прямого диалога

"Минск-2", отметила дипломат, предусматривал прямой диалог центральных властей Украины с представителями Донбасса по широкому кругу вопросов, касающихся преодоления последствий вооруженного конфликта.

"Ключевой посыл документа - синхронизация шагов в области безопасности (прекращение огня, разведение сил, отвод вооружений от линии соприкосновения) с политическими аспектами урегулирования (предоставление Донбассу постоянного особого статуса, закрепленного в Конституции Украины, проведение местных выборов, всеобщая амнистия), - обратила внимание она. - На Киев была возложена ответственность по полному восстановлению социально-экономических связей с Донбассом, включая социальные переводы пенсий и иных выплат, а также банковской системы. В "нормандской" декларации Германия и Франция обязались этому содействовать".

Однако практически сразу после подписания "киевские власти начали саботировать свои обязательства, продолжили обстрелы, ужесточили транспортную и финансово-экономическую блокаду Донбасса". "Запад закрывал на это глаза. Германия и Франция, выступавшие соавторами и коспонсорами минского процесса, не оказывали никакого воздействия на Киев с целью добиться выполнения взятых на себя обязательств. За время конфликта на востоке Украины погибли 14,5 тыс. мирных жителей региона, разрушено около 50 тыс. гражданских объектов", - говорится в тексте.

Передышка для Киева

Захарова напомнила, что в 2022-2023 годах бывший президент Украины Петр Порошенко, а затем экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд публично признались, что никогда не относились серьезно к "Комплексу мер". "Они рассматривали его как передышку, которая позволила выиграть время для вооружения киевского режима, его подготовки к силовому решению "проблемы" Донбасса, - указала она. - Киев начал реализовывать этот военный сценарий во второй половине февраля 2022 года, спровоцировав потоки беженцев в Россию. Как известно, Россия была вынуждена заступиться за своих соотечественников, признать независимость ДНР и ЛНР и начать специальную военную операцию по их защите".

По словам официального представителя МИД РФ, истинной целью правящего на Украине неонацистского меньшинства и его западных покровителей является "зачистка доставшихся им обширных территорий бывшей Украинской ССР от всего русского и создание на них антироссийского плацдарма". "Именно поэтому они не допустили реализации "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", подписанных 10 лет назад", - заявила Захарова.