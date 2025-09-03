3.69 BYN
Захарова прокомментировала запрашиваемые Украиной гарантии безопасности
Автор:Редакция news.by
Запрашиваемые Украиной гарантии безопасности являются "гарантиями опасности" европейскому континенту и абсолютно неприемлемы. Об этом заявила официальный представитель МИД России.
Мария Захарова подчеркнула, что они направлены на сохранение Украины в качестве плацдарма для террора, а также для провокаций против России.
Помимо прочего, дипломат отметила, что одобрение США возможной продажи Украине более 3 тыс. ракет ERAM и необходимого для них оборудования противоположно заявляемому стремлению к урегулированию конфликта дипломатическими средствами.
Фото пресс-службы МИД РФ/ ТАСС