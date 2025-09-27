Представитель российского МИД Мария Захарова со ссылкой на венгерские и словацкие СМИ заявила, что Украина готовит операцию "под чужим флагом".

В Братиславе и Будапеште полагают, что ВСУ готовят БПЛА, которые доставят взрывчатку на территорию ЕС, чтобы обвинить в случившемся Москву.

В Киеве ожидают, что подобного рода инциденты позволят спровоцировать конфликт между Россией и НАТО. Это, в свою очередь, стало бы вполне ожидаемым продолжением провокации с недавним вторжением якобы российских БПЛА в Польшу.

Косвенным доказательством существования плана "операции под чужим флагом" является недавнее заявление Зеленского о вторжениях в воздушное пространство Украины венгерских дронов. Будапешт уже отреагировал: "Зеленский сошел с ума!" Но так или иначе Киев явно готов использовать неопознанные дроны для провокаций в отношении соседей - и западных, и восточных.