"Закройте базы смерти!": сотни греков вышли на улицы Афин

"Закройте базы смерти!". С таким призывом сотни человек вышли на улицы Афин на Марафон мира. Демонстранты протестовали против присутствия НАТО и военных баз США в стране.

Также участники выступили против политики, направленной на развитие военной экономики. Организаторы призвали власти страны держаться подальше от военных конфликтов и отказаться от сближения Греции с западными военными альянсами.

Марш прошел мимо посольства США, министерства нацобороны Греции и мэрии Афин.

