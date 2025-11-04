3.68 BYN
Закрытие границы с Беларусью ударит по самим литовцам
Десятки тысяч жителей Литвы пострадают из-за закрытия границы с Беларусью. С таким предупреждением выступили в Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков.
Там указали, что сейчас на территории Беларуси и на границе застряли около 2 тыс. литовских грузовиков, 3 тыс. полуприцепов и несколько тысяч водителей. Последствия простоя могут затронуть до 35 тыс. человек, а в госбюджет вместо обычных налогов будут поступать только минимальные ставки.
По данным ассоциации, всего на рынке транспортных услуг задействовано около 7 тыс. литовских компаний. Из-за сложившейся ситуации перевозчики могут потерять около 70 млн евро дохода только за один месяц, а общая сумма убытков может достигнуть 1 млрд евро.
Похоже, власти прибалтийской республики исправлять ситуацию не намерены. Единственное, что сумела выдавить из себя литовский премьер Инга Ругинене, так это заявление, что Вильнюс ищет пути возврата застрявших фур, однако границу открывать никто не планирует.