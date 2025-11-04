Закрытие границы с Беларусью ударит по самим литовцам

Десятки тысяч жителей Литвы пострадают из-за закрытия границы с Беларусью. С таким предупреждением выступили в Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков.

Там указали, что сейчас на территории Беларуси и на границе застряли около 2 тыс. литовских грузовиков, 3 тыс. полуприцепов и несколько тысяч водителей. Последствия простоя могут затронуть до 35 тыс. человек, а в госбюджет вместо обычных налогов будут поступать только минимальные ставки.

По данным ассоциации, всего на рынке транспортных услуг задействовано около 7 тыс. литовских компаний. Из-за сложившейся ситуации перевозчики могут потерять около 70 млн евро дохода только за один месяц, а общая сумма убытков может достигнуть 1 млрд евро.