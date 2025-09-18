3.65 BYN
Закрытие польской границы грозит остановкой торговли между ЕС и Китаем
Автор:Редакция news.by
Полное закрытие границы Польши с Беларусью грозит остановкой торговли между ЕС и Китаем. Об этом пишет Politico.
Решение варшавской верхушки коснулось маршрута, по которому перевозится 90 % железнодорожных грузов между Пекином и Евросоюзом стоимостью более 25 млрд евро в год. При этом торговый дефицит в Польше уже составляет 4 млрд долларов.
На этом фоне глава МВД страны Кервиньский выразил надежду, что закрытие границы с Беларусью не продлится долго.
По его словам, пункты пропуска будут заморожены до тех пор, пока Варшава не убедится в отсутствии угрозы, которую связывают c учениями "Запад-2025" (которые, между прочим, уже завершились).