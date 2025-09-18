Закрытие польской границы грозит остановкой торговли между ЕС и Китаем

Полное закрытие границы Польши с Беларусью грозит остановкой торговли между ЕС и Китаем. Об этом пишет Politico.

Решение варшавской верхушки коснулось маршрута, по которому перевозится 90 % железнодорожных грузов между Пекином и Евросоюзом стоимостью более 25 млрд евро в год. При этом торговый дефицит в Польше уже составляет 4 млрд долларов.

На этом фоне глава МВД страны Кервиньский выразил надежду, что закрытие границы с Беларусью не продлится долго.