"Защита чешских интересов": эксперт о том, как победа Бабиша изменит подход Чехии к внешней политике
На парламентских выборах в Чехии 4 октября 2025 года партия ANO евроскептика Андрея Бабиша одержала победу, набрав около 35 % голосов. Хотя для формирования правительства придется искать коалицию с другими силами. Заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич в "Актуальном интервью" прокомментировал итоги.
Завкафедрой отметил, что Андрей Бабиш будет избегать открытого противостояния с ЕС, но сможет проводить прагматичную внешнюю политику. "Я думаю, что открытого противостояния с Брюсселем у него не будет по нескольку причинам. Во-первых, очень много всяких программ завязано на Евросоюзе. А во-вторых, в отношении Бабиша Брюссель инициировал процесс о растрате 2 млн евро, поэтому он не сильно заинтересован создавать напряжение в отношениях", - отметил Александр Маркевич. По его мнению, политик будет ориентироваться на национальные интересы, избегая конфронтации.
Эксперт сравнил позицию Андрея Бабиша с подходом венгерского премьер-министра Виктора Орбана: "Хочу привести слова премьер-министра Венгрии, который сказал, что не хотел бы иметь общие границы с Россией, но взаимодействовать с ней готов. Я думаю, что позиция Бабиша примерно такая".
"Открытая конфронтация с Россией Чехии не очень выгодна, - подчеркнул Александр Маркевич. - А взаимодействовать, получать, как раньше, энергетические ресурсы или где-то найти энергетические ресурсы по ценам, которые были когда-то у России, вполне можно. На основе здравого смысла, на основе взаимной заинтересованности, на основе того, что это выгодно в первую очередь для защиты и отстаивания чешских национальных интересов. Это важный момент".