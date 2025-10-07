"Защита чешских интересов": эксперт о том, как победа Бабиша изменит подход Чехии к внешней политике

AP Photo news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe168280-edde-42cc-8aa0-16f5c92a25e5/conversions/836c9a8b-6ad3-472a-8519-041faf615358-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe168280-edde-42cc-8aa0-16f5c92a25e5/conversions/836c9a8b-6ad3-472a-8519-041faf615358-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe168280-edde-42cc-8aa0-16f5c92a25e5/conversions/836c9a8b-6ad3-472a-8519-041faf615358-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe168280-edde-42cc-8aa0-16f5c92a25e5/conversions/836c9a8b-6ad3-472a-8519-041faf615358-xl-___webp_1920.webp 1920w AP Photo

На парламентских выборах в Чехии 4 октября 2025 года партия ANO евроскептика Андрея Бабиша одержала победу, набрав около 35 % голосов. Хотя для формирования правительства придется искать коалицию с другими силами. Заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич в "Актуальном интервью" прокомментировал итоги.

Завкафедрой отметил, что Андрей Бабиш будет избегать открытого противостояния с ЕС, но сможет проводить прагматичную внешнюю политику. "Я думаю, что открытого противостояния с Брюсселем у него не будет по нескольку причинам. Во-первых, очень много всяких программ завязано на Евросоюзе. А во-вторых, в отношении Бабиша Брюссель инициировал процесс о растрате 2 млн евро, поэтому он не сильно заинтересован создавать напряжение в отношениях", - отметил Александр Маркевич. По его мнению, политик будет ориентироваться на национальные интересы, избегая конфронтации.

Эксперт сравнил позицию Андрея Бабиша с подходом венгерского премьер-министра Виктора Орбана: "Хочу привести слова премьер-министра Венгрии, который сказал, что не хотел бы иметь общие границы с Россией, но взаимодействовать с ней готов. Я думаю, что позиция Бабиша примерно такая".