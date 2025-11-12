Заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний приближает мир к новой гонке вооружений

Фото pexels.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22f5786c-8a62-4ec9-9aaf-fa3b2b987091/conversions/911018ac-715a-43fa-84db-2246f9398ab8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22f5786c-8a62-4ec9-9aaf-fa3b2b987091/conversions/911018ac-715a-43fa-84db-2246f9398ab8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22f5786c-8a62-4ec9-9aaf-fa3b2b987091/conversions/911018ac-715a-43fa-84db-2246f9398ab8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22f5786c-8a62-4ec9-9aaf-fa3b2b987091/conversions/911018ac-715a-43fa-84db-2246f9398ab8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото pexels.com

Все мы, хотим того или нет, становимся свидетелями процесса, который как считалось был похоронен с окончанием холодной войны, в начале 1990-х. После очередных "конструктивных диалогов" и "женевских саммитов" США заговорили о возобновлении ядерных испытаний.

5 ноября Космические силы Америки провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. То есть США сделали первый шаг? Или все-таки это больше информационная война?

Ракета была без ядерного боезаряда. Разумеется, это попытка зеркально ответить на успешные испытания Россией "Буревестника" и "Посейдона". Чтобы не казаться в роли догоняющего. Хотя некоторые считают, что США тут многого не договаривают и первое заявление Трампа, что у них больше всего ядерных ракет не было оговоркой.

Мы наблюдаем за тем, как рушится вся архитектура международной безопасности. Может на ее обломках уже начинает тихонько формироваться та новая страшная реальность, в которой языком коммуникации становится не дипломатия, а палец на красной кнопке ядерного чемоданчика. Теории, что в ядерной войне можно победить уже звучат. Куда нас приведет сегодняшняя реальность - не на край ли пропасти, откуда мы чудом уползли в XX веке?

"Мир был в огне. И мы могли быть в огне легко. Если бы президентом не был человек, который понимает, что делает", - сказал президент США Дональд Трамп

Это Дональд Фредович про себя и про мир. Президент США, известный своей любовью к громким словам, публично заявил, что Пентагону надо "немедленно" возобновить испытания ядерного оружия. Мотивировка - блестящий образец американской логики: "потому что это делают все остальные, кроме США". И уже через 2 дня межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III пролетела 6,7 км до полигона на Маршалловых Островах. Но больше шума произвели все-таки слова Трампа. В Кремле на них отреагировали 15-минутным диалогом на заседании Совета безопасности, посвященного совсем другой теме.

Министр обороны Андрей Белоусов четко изложил позицию - США последовательно выходят из договоров, разрабатывают новое ядерное оружие, и в этой ситуации России целесообразно начать подготовку к полномасштабным испытаниям на Новой Земле.

"Мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности к нанесению противнику неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны. С учетом вышеизложенного считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки", - отметил министр обороны России Андрей Белоусов.

Не до конца понятно, а что имел в виду Трамп? Но такое впечатление, что США пока сами не разобрались, что говорить дальше. Или намеренно держат паузу.

"Представители и Белого дома, и Государственного департамента США уклонились от предметной реакции и заверили, что доложат информацию "наверх" и свяжутся с российской стороной, если будет, мол, сочтено необходимым дать пояснения по существу поднятых российскими дипломатами вопросов", - подчеркнул директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Путин подвел итог или, другими словами, обозначил, какими правилами будет руководствоваться Россия: "Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В случае, если Соединенные Штаты либо другие государства - участники соответствующего Договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия".

Вообще американские сенаторы вроде Марка Келли чуть ли не рыдают, о том, что возобновление испытаний - это "подарок Китаю", у которого будут развязаны руки, чтобы наращивать свои ядерные мускулы, потому что он пока отстает от США в этом плане.

Кому нужны эти испытания на самом деле? Заявление Трампа парадоксально и есть мнение, что это не столько демонстрация силы, сколько крик догоняющего. Реальной военной необходимости в испытаниях сегодня нет. И США, и Россия давно используют компьютерное моделирование и субкритические испытания. Современные боезаряды можно обновлять и проверять без ядерных взрывов. Другое дело, что в условной технической дуэли на текущий момент у России стартовые позиции лучше. Пока США с трудом и огромными затратами пытаются модернизировать свой ядерный арсенал, Россия уже обновила более 90 % своего ядерного потенциала. А теперь еще есть и непревзойденные по характеристикам "Буревестник" с "Посейдоном".

Заявление Трампа - это признание американского отставания в разработке новых видов стратегических вооружений. Там, где США могут ответить лишь громким заявлением, Россия демонстрирует работающие образцы.

И пока политики и генералы обсуждают, нужно ли начинать новую ядерную гонку, вспомним 1980-е, когда накал между СССР и США достиг такой точки, что телевизионщики от CNN сняли на случай конца света "Видео Судного дня". И это не призыв для бегства в бункер и не инструкция по выживанию. Это эстетично, торжественно и по-американски патриотично - совместный оркестр Армии, Флота, ВВС и Морской пехоты США исполняют христианский гимн "Ближе, мой Бог, к Тебе". Тот самый, что, по легенде, играли музыканты на тонущем "Титанике". В архиве эта пленка была с пометкой: "Не публиковать до подтверждения конца света".

Будем надеяться, что эта пленка так и останется вечным немым укором в архивах CNN и не более того, а не саундтреком к финалу человеческой неуемной жажды превосходства, финал которой предначертан.