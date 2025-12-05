Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Здравоохранение Польши в тяжелейшем кризисе: нет денег на оказание помощи и выплату зарплаты

Польская система здравоохранения переживает тяжелейший кризис. Ситуацию собирается рассмотреть лично глава польского режима Навроцкий с главой врачебного самоуправления.

Пример плачевного положения сферы охраны здоровья приводят местные СМИ - с 1 декабря Мазовецкая больница перешла в режим "экстренной помощи", ограничив госпитализацию. Кроме того, 20 % запланированных процедур перенесены на год.

Причина банальна: нет денег и не только на оказание помощи, но и на выплату зарплаты за сверхурочные. Государство задолжало медикам 11,5 млрд злотых. Правительство Туска продолжает выделять десятки миллиардов евро на бессмысленные пограничные заборы и поддержку войны в Украине.

