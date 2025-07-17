Зеленский анонсировал "мегасделку" с Трампом

Владимир Зеленский анонсировал "мегасделку" с президентом США. По данным газеты New York Post, в рамках нее США купят "проверенные в боевых условиях украинские беспилотники" в обмен на согласие Киева приобрести у Соединенных Штатов ряд вооружений.

Журналисты уточняют - сделка может иметь важное значение для вооруженных сил США, так как официальные лица и эксперты по беспилотникам предупреждают, что американские технологии значительно отстают от российских, а американские солдаты плохо подготовлены к использованию БПЛА.