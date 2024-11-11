Зеленский из военного преступника может стать расхитителем международных бюджетов - Жестовская

Во влиятельных СМИ Запада все чаще слышны призывы к прекращению помощи Украине. США пойдут на эскалацию или все-таки перемирие, в программе "Тренды" попросили прокомментировать политтехнолога, члена Российской ассоциации политических консультантов Алину Жестовскую.

"Сейчас уже звучат и призывы от команды Трампа, а давайте снимем с России все санкции, сделаем так, чтобы это все устраивало российскую сторону, и надавим на украинцев, чтобы они отказались от своей радикальной позиции не вести с нами переговоры. Это все проверка ландшафта. Это достаточно абстрактные предложения. Чем это закончится, с каким пакетом инициатив подойдем уже непосредственно к моменту решения вопроса, увидим в будущем году", - считает эксперт.

Алина Жестовская:

"Европа продолжает подкачивать эту историю, призывает Америку во что бы то ни стало продолжать помогать, спонсировать. Уже сказали, что они даже без Америки смогут справиться и поддержать Украину. Все это какая-то околесица".

По ее словам, во главе диалога стоит то, что Россия завершит спецоперацию только на правах безусловного победителя. "Только на правах государства, которое смогло добиться нейтрального статуса Украины, то есть смогло довести ситуацию до того, что Украина перестанет представлять опасность для России, перестанет выполнять роль военного прокси-государства Запада. И ровно на этих позициях Россия будет разговаривать", - уверена эксперт.

Говоря о поведении Зеленского, Алина Жестовская считает, что он продолжает накалять. "Он уже перешел на нецензурную брань. Но, наверное, в его ситуации ничего иного ему и не остается", - отметила она. - Он очень сильно переживает, европейцы очень сильно переживают, потому что уже ни для кого не секрет, что были коррупционные схемы, схемы разворовывания "налика" и бюджетов, которые были выделены Украине в качестве военной помощи. И там фигурировали какие-то откровенные взятки Западу для того, чтобы западные политики продолжали их поддерживать".

Алина Жестовская:

"Там фигурирует огромное количество какого-то нового "раскопанного" имущества, появившегося у членов киевского режима за время этой спецоперации. Естественно, им сейчас все остановить, это значит попасть под аудит. И, возможно, этот аудит будут проводить те же самые Соединенные Штаты Америки, у которых каждая копеечка записана".