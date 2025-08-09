Зеленский не готов к будущей встрече Путина и Трампа

Запланированная встреча на Аляске вызвала панику у Киева и его союзников. Издание New York Times пишет, что Зеленский отверг предложение Трампа относительно разрешения конфликта путем обмена территориями. Хозяин Белого дома ранее заявил, что Украине придется пойти на эти условия. Мол, они принесут пользу обеим сторонам. Однако решительный отказ Зеленского от данного предложения, как отмечает New York Times, грозит Киеву в очередной раз впасть в немилость Трампа, сделавшего разрешение украинского конфликта ключевой целью своей внешней политики.

При этом МИД Великобритании анонсировал на 10 августа встречу советников по национальной безопасности США, Украины и Соединенного Королевства. Главной темой станет предстоящая встреча Путина и Трампа, а также их позиции относительно разрешения конфликта. Вашингтон не стал обижать европейских и украинских чиновников игнорированием их позиций. Однако реальные итоги и решения по Украине будут приняты на Аляске 15 августа Россией и США.