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Зеленский не готов подписывать все в договоре о полезных ископаемых с США, но готов обсудить
Владимир Зеленский сообщил, что не готов "подписать все" в предлагаемом США соглашении по полезным ископаемым, пишет ТАСС.
"Не готов все подписывать, но готов обсудить договор о наших полезных ископаемых", - сказал Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.
В среду министр финансов США Скотт Бессент доставил в Киев проект соглашения по полезным ископаемым. В пятницу Украина передала США вариант договора со своими правками.
Зеленский по итогам встречи с Бессентом в Киеве 12 февраля сообщал, что рассчитывает зафиксировать договоренности по этому поводу на конференции в Мюнхене. Однако в четверг стали появляться сообщения в украинских и американских СМИ со ссылкой на источники, что Зеленский соглашение пока не подписал. Представитель его офиса Сергей Лещенко отметил, что переговоры с Вашингтоном по этому вопросу продолжаются.
Фото ТАСС