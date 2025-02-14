Зеленский не готов подписывать все в договоре о полезных ископаемых с США, но готов обсудить

"Не готов все подписывать, но готов обсудить договор о наших полезных ископаемых", - сказал Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский по итогам встречи с Бессентом в Киеве 12 февраля сообщал, что рассчитывает зафиксировать договоренности по этому поводу на конференции в Мюнхене. Однако в четверг стали появляться сообщения в украинских и американских СМИ со ссылкой на источники, что Зеленский соглашение пока не подписал. Представитель его офиса Сергей Лещенко отметил, что переговоры с Вашингтоном по этому вопросу продолжаются.