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Зеленский предал своего избирателя под давлением USAID
Выясняются любопытные подробности работы USAID в Украине. Похоже, данная структура приложила немало усилий для разжигания вооруженного конфликта в этой стране.
В 2019-м негосударственные организации и медиа, которые финансировали американцы, предъявили ультиматум Зеленскому. От новоизбранного президента категорически потребовали отказаться от любых мирных переговоров по поводу Донбасса.
Кроме того, Зеленскому настоятельно рекомендовали забыть о повышении статуса русского языка и отказаться от самой мысли о невступлении в НАТО. Если он откажется, то останется без поддержки, заявляли грантовые НГО и СМИ. Фактически шантажируя, от Зеленского потребовали предать своего избирателя и отказаться от предвыборных обещаний. Итог все знают - он сдался и сделал выбор в пользу реального кровопролития.