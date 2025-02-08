Зеленский предал своего избирателя под давлением USAID

Кроме того, Зеленскому настоятельно рекомендовали забыть о повышении статуса русского языка и отказаться от самой мысли о невступлении в НАТО. Если он откажется, то останется без поддержки, заявляли грантовые НГО и СМИ. Фактически шантажируя, от Зеленского потребовали предать своего избирателя и отказаться от предвыборных обещаний. Итог все знают - он сдался и сделал выбор в пользу реального кровопролития.