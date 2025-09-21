США разместят новейшие мины в Европе

Армия Соединенных Штатов одобрила мелкосерийное производство новых противотанковых мин XM204, предназначенных для усиления обороны в Европе.



Уже этой осенью первая партия систем будет передана для обучения личному составу 2-го кавалерийского полка, базирующегося в Германии. Об этом сообщили в Пентагоне.



Производство мин налажено на предприятии в Мак-Алестере, штат Оклахома, где уже началась сборка первых единиц. XM204 представляет собой переносной боеприпас, который может быстро и эффективно формировать заграждения, затрудняющие или полностью блокирующие движение бронетранспортеров и танков.