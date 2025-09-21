"Запад-2025": особенности действий войск говорят о новых подходах в искусстве обороны

Совместные стратегические учения "Запад-2025" стали не только военным, но и полноценным медийным и даже политическим явлением.

Маневры называют отражением концепции не только сегодняшней войны, но и завтрашних противоборств. Ведущие военные эксперты продолжают анализировать стратегические учения "Запад-2025".



Все как один отмечают, конечно, небывалый медийный ажиотаж вокруг маневров. Они стали, пожалуй, самыми известными на планете Земля в новейшей истории. И здесь, можно сказать, военные Союзного государства удивили. Они не проигнорировали реальную военно-политическую и информационную повестку, а использовали ее, обучаясь работать в условиях гибридной войны.



При этом, учитывая повышенный интерес к маневрам, открыто, в присутствии многочисленных наблюдателей и журналистов показали, что и планировалось – способность решительно ответить на угрозу любого уровня. Все алгоритмы защиты отработаны и смазаны практикой.

"Учения, которые сегодня проходят на территории Беларуси, плановые белорусско-российские учения. И мы отрабатываем там все. Они тоже это знают, мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Опять же, мы должны уметь это делать все. В противном случае, зачем оно на территории Беларуси. Но ни в коем случае не собираемся этим самым кому-то угрожать", - заявил белорусский лидер.

Барьеров в виде принадлежности подразделения к белорусской или российской армии у военных не осталось, поэтому во главу угла ставилась целесообразность применения сил в той или иной ситуации. Практически каждый элемент приобрел новое звучание.



Своеобразным камертоном зачастую выступал анализ специальной военной операции. К примеру, раньше наши войска тоже постоянно учились бороться с беспилотниками, а теперь делали это вместе с россиянами, у которых в активе проверенный фокус, наработки, а порой шишки.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси:

"Наши российские коллеги поделились с нами боевым опытом, мы получили хорошую тактическую и оперативную, полевую выучку войск. В частности, мы научились бороться с беспилотными авиационными комплексами независимо от того, какого уровня этот комплекс – и FPV дроны, и квадрокоптеры, и большие беспилотники. Наше войсковое ПВО филигранно отработало и сбило все воздушные цели, которые ей назначались для поражения. Мы активно изучали формы и способы действий по штурму населенных пунктов, зачистке местности, захваченной незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами".

В ходе нынешних учений военные исследовали модель, при которой не то что каждая бригада или полк, а отделение или экипаж смогли максимально использовать свои огневые ресурсы на поле боя. Достигнуть этого удалось не только за счет технических характеристик оружия, а посредством новых форм ведения боевых действий и организации боевых порядков.

На учениях "Запад-2025" поразило, сколь банальным стал такой элемент, как рассредоточение авиации с использованием автодорог. Этот сложнейший прием доступен летчикам считанных стран. Посадка на трассу везде, кроме Беларуси, всегда событие. На сентябрьских маневрах это был рядовой эпизод. На самом деле это ярче всего говорит о высочайшем уровне компетенций отечественных военных.