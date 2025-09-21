Праздник культур, традиций и музыки. Трансляцию "Интервидения-2025" могли увидеть 4 млрд человек

Не просто состязание голосов и талантов, а настоящий праздник культур, традиций и музыки без границ. В Москве завершился Международный музыкальный конкурс "Интервидение-2025", который объединил 23 страны. Трансляцию могли увидеть 4 млрд человек. За 3 часа шоу зрители переносились в жаркую Африку, яркую Южную Америку, сдержанную Азию, гостеприимную Россию.

Несмотря на то что девиз "Интервидения" - объединять народы, конкурс не обошли политические интриги. Представительница Соединенных Штатов Америки в последний момент не вышла на сцену Live Арены. Так как у певицы двойное гражданство (США и Австралии), правительство Австралии запретило артистке участвовать в конкурсе. Но это не нарушило прекрасную атмосферу праздника.

Наша Настя Кравченко, самый юный культурный дипломат, выступала 21-й. Номер уже прозвали "манифестом самоотверженности". Балет в прямом смысле летал над чашей Live Арены, а песня "Мотылек" стала лучиком света для всех зрителей.

Руслан Шайхитдинов, участник фольк-группы AY YOLA (Россия):

"Все здесь представители разных стран, они самобытные. Здесь нет людей, которые друг на друга похожи. Все со своим колоритом, со своей школой, со своей подачей, со своим видением. Но самое главное - музыка объединяет. Она имеет колоссальную силу, огромную, потому что это единственный язык, который не требует перевода. Чтите свои традиции, уважайте свои традиции и других людей, тогда и будет счастье во всем мире".