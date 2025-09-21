Аэропорт Брюсселя отменил более 40 рейсов из-за кибератаки

Аэропорт Брюсселя из-за последствий кибератаки 20 сентября отменил или перенаправил 44 из 257 запланированных на 21 сентября рейсов. Об этом сообщает администрация авиагавани. Последствия кибератаки до сих пор не устранены.



Проблемы с регистрацией пассажиров могут сохраняться и в понедельник. В связи с ситуацией весь персонал аэропорта был привлечен для проведения регистрации и посадочных мероприятий вручную.



Помимо Брюсселя, хакеры атаковали еще 2 европейских аэропорта: лондонский Хитроу и Берлин. Это также привело к задержкам и отменам рейсов. О том, кто стоит за кибератакой, неизвестно.