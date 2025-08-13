Зеленский присоединился к видеоконференции Трампа с лидерами ЕС

К видеоконференции Дональда Трампа с европейскими лидерами и генсеком НАТО присоединился Зеленский. Он для этого даже прибыл в Берлин.

Предполагается, что европейцы поделятся с Трампом своими предложениями и, возможно, требованиями, а тот сообщит им, о чем намерен вести переговоры с Путиным.

Трамп перед созвоном уже объявил, что его собеседники - "прекрасные люди и все хотят мира".