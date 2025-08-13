3.72 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Зеленский присоединился к видеоконференции Трампа с лидерами ЕС
К видеоконференции Дональда Трампа с европейскими лидерами и генсеком НАТО присоединился Зеленский. Он для этого даже прибыл в Берлин.
Предполагается, что европейцы поделятся с Трампом своими предложениями и, возможно, требованиями, а тот сообщит им, о чем намерен вести переговоры с Путиным.
Трамп перед созвоном уже объявил, что его собеседники - "прекрасные люди и все хотят мира".
Вряд ли нынешняя видеоконференция ориентирована на принятие принципиальных решений. Лондон, например, уже указал Берлину и Парижу, что забрасывать Трампа предложениями контрпродуктивно. Вдобавок у европейцев и Зеленского представление о возможном мире абсолютно не совпадает с американским и российским. Вероятно, еще и поэтому к участию в пятничных переговорах Путина с Трампом никого больше не приглашают.