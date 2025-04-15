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Зеленский продлил мобилизацию и военное положение в Украине
Военное положение и мобилизация в Украине будут действовать еще 90 дней - как минимум до 6 августа. 18 апреля Владимир Зеленский подписал соответствующие законы.
Два дня назад Верховная рада в 15-й раз проголосовала за продление этих режимов. Хотя прежде ряд украинских экспертов со ссылкой на источники сообщали о подготовке к перемирию к 9 Мая. Мол, ни военное положение, ни мобилизация дальше не продвинутся.
Из этого вытекает и еще одна павшая надежда украинского народа, который жаждет выборов. Их не будет. При военном положении выборы проводить запрещено. Причем войну в законодательном смысле буквально тянут за уши. Депутаты Рады перед голосованием получили сообщения с угрозами о том, что против них примут меры, если они не поддержат это решение.