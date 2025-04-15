Зеленский продлил мобилизацию и военное положение в Украине

Военное положение и мобилизация в Украине будут действовать еще 90 дней - как минимум до 6 августа. 18 апреля Владимир Зеленский подписал соответствующие законы.

Два дня назад Верховная рада в 15-й раз проголосовала за продление этих режимов. Хотя прежде ряд украинских экспертов со ссылкой на источники сообщали о подготовке к перемирию к 9 Мая. Мол, ни военное положение, ни мобилизация дальше не продвинутся.