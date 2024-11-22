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Зеленский собирается продлить военное положение в Украине
Зеленский внес предложение о продлении военного положения и мобилизации в стране до 9 мая 2025 года. Законопроект уже в Верховной раде. По данным местных СМИ, голосование состоится в ближайшее время. Отметим, что вопрос о продлении режимов вынесут на голосование уже в 14-й раз за период проведения СВО.
Трамп намерен курировать сделку по урегулированию в Украине
Тем временем Bloomberg сообщает, что избранный президент США Дональд Трамп проявил интерес к курированию "сделки века" по разрешению конфликта в Украине. Но у его будущей команды пока нет конкретного плана действий.
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