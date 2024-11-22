Зеленский собирается продлить военное положение в Украине

Зеленский внес предложение о продлении военного положения и мобилизации в стране до 9 мая 2025 года. Законопроект уже в Верховной раде. По данным местных СМИ, голосование состоится в ближайшее время. Отметим, что вопрос о продлении режимов вынесут на голосование уже в 14-й раз за период проведения СВО.