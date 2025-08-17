Зеленский сообщил о готовности обсудить вопрос территорий в ходе трехсторонней встречи

Владимир Зеленский сообщил, что может обсудить территориальный вопрос исключительно во время трехсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на РИА Новости.

В преддверии встречи на Аляске он подчеркнул, что не намерен делать территориальные уступки, ссылаясь на конституцию Украины. Также он отметил, что украинские вооруженные силы не покинут контролируемую ими часть Донбасса.

Зеленский акцентировал внимание на том, что вопрос территориальных изменений должен обсуждаться исключительно между лидерами Украины и России в рамках трехсторонней встречи с участием США. Он вновь подчеркнул, что конституция Украины не позволяет идти на уступки в этом вопросе. Кроме того, он выразил надежду, что одной из возможных гарантий безопасности для Украины станет ее членство в Европейском союзе.

По информации агентства Рейтер, президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину с целью достижения мирного соглашения после встречи на Аляске. Телеканал Fox News, ссылаясь на европейского дипломата, сообщал о поддержке Трампом идеи о передаче полного контроля над Донбассом России и замораживании линий соприкосновения на других участках фронта. Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о поддержке передачи всего Донбасса под контроль Москвы, отметив, что такие решения должны приниматься украинской стороной в зависимости от их готовности и целей.

Саммит Путина и Трампа прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Переговоры в узком кругу продолжались два часа 45 минут. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от американской стороны - Марк Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.