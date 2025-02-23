Зеленский: Украина создаст свое НАТО, если ее не примут в альянс

Если Украину не примут в НАТО, придется строить НАТО в Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе выступления на саммите в Киеве, пишет БЕЛТА.

Видеофрагменты выступления размещены в соцсети X.

"Украина и много кто в мире утверждают, что НАТО сейчас является наиболее простым и дешевым способом гарантировать покой и мир в Европе... Это действительно так. Это готовая эффективная система гарантий безопасности, которая работает десятилетиями, - сказал Зеленский. - Украина заслуживает не только членства в ЕС, но гарантий безопасности, которые дает НАТО. Если членство для Украины в НАТО, членство для наших людей и далее останется закрытым, у нас с вами не будет другого выбора, как строить НАТО в Украине, т.е. обеспечивать такое финансирование, такой контингент, такую оборонную промышленность, которые будут означать гарантированный мир. Сможем ли мы сделать это сами? Нет".

Как сообщает BBC, Зеленский в ходе саммита в Киеве также заявил, что полный обмен военнопленными с Россией мог бы стать началом окончания войны.

При этом он указал, что против любых поспешных переговоров о прекращении конфликта. "Мир нельзя просто объявить за один час, - отметил украинский политик, - Мы должны завоевать мир посредством силы, мудрости и единства".

По его словам, прочный мир будет возможен только в том случае, если Украине будут предоставлены твердые гарантии безопасности. При этом на прошлой неделе, как напоминает BBC, Россия заявила, что войска НАТО в Украине в рамках какой-либо сделки для Москвы неприемлемы.