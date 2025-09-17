Зеленский выдвинул условие, соглашаясь на встречу с Путиным в формате без условий

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b712d7d-4402-4cd8-8f21-f307ffdc54f8/conversions/04c3022b-965c-42f9-8430-159b6407ecb3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b712d7d-4402-4cd8-8f21-f307ffdc54f8/conversions/04c3022b-965c-42f9-8430-159b6407ecb3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b712d7d-4402-4cd8-8f21-f307ffdc54f8/conversions/04c3022b-965c-42f9-8430-159b6407ecb3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b712d7d-4402-4cd8-8f21-f307ffdc54f8/conversions/04c3022b-965c-42f9-8430-159b6407ecb3-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Владимир Зеленский заявил о готовности ко встрече с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в трехстороннем или двустороннем формате без предварительных условий, и сразу же украинский политик обозначил условие - не в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Как заявил в связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приглашал Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.

"Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате. Я готов встретиться без каких-либо условий", - заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

При этом он подчеркнул, что не намерен ехать на переговоры в Москву, но готов рассматривать предложения о встрече в любой другой стране, кроме России.

Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.