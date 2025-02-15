Зеленский захотел сформировать другое НАТО

Владимир Зеленский на фоне критики властей США в адрес Европы заявил, что не откажется от членства Украины в НАТО, при этом в отсутствие реальной перспективы вступления в альянс он начинает придумывать замену в виде "другого НАТО", границы которого проходили бы по востоку Украины, Беларуси, балтийских стран и Финляндии, сообщает РИА Новости.

"Я не сниму членство Украины в НАТО с повестки дня. Мы верим, что основой любых гарантий безопасности для Украины должно стать членство в НАТО. А если не оно, то условия, которые позволяют нам построить другое НАТО прямо здесь, в Украине. Мое предложение - украинская восточная граница, белорусская восточная граница, восточные границы балтийских стран и восточная граница Финляндии имеют самые сильные линии безопасности", - заявил Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции. Трансляция его речи велась на сайте конференции.

Кроме того, Зеленский также призвал Европу стать самодостаточной и объединиться, заявив, что ее будущее должно зависеть от нее самой.

14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений в связи с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта в Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта в Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что его разговор с Путиным может произойти уже очень скоро.