Зеленский заявил о возможном окончании конфликта

Владимир Зеленский заявил о возможном окончании боевых действий. По его словам, войну так быстро закончить не удается, но конфликт приблизился к возможному окончанию. Он добавил, что война точно закончится.

Как сообщает американская пресса, на напряженной встрече в Вашингтоне американский президент Дональд Трамп призвал Зеленского принять условия России, предупредив, что в противном случае киевский режим может быть уничтожен.

Президент США вновь повторил свое предложение - остановиться на текущей линии фронта, на что Зеленский согласился. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. По словам Трампа, обе стороны смогут договориться о чем-то позже. Но несмотря на свои заявления, Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней.