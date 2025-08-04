Железный занавес на границе с Беларусью скорее памятник польской паранойе, чем реальная защита

Польша завершила строительство "электронного барьера" на границе с Беларусью за 160 млн долларов. При этом в МВД страны заявили, что это только начало.

Зачем официальная Варшава пугает своих граждан?

Все это дорогостоящий спектакль. Вместо реальных угроз власти Польши борются с ветряными мельницами. Но не просто так, а все-таки ради получения выгод. Как геополитических, так и для собственных карманов.

Пока Беларусь расширяет безвиз и приглашает иностранцев, Польша завершила возведение электронного Голема вдоль реки Буг. 1800 мачт, 4,5 тыс. камер с тепловизорами и датчиками движения. Все это хозяйство раскинулось вдоль водного участка границы, как будто кто-то всерьез решил, что в Польшу потоки людей устремятся вплавь.

Стоимость этого электронного барьера составляет 75 млн долларов только на водном участке. Общие затраты на укрепление границы перевалили за 160 млн долларов. Польские чиновники торжественно докладывают немцам о "повышении эффективности до 98 %", но забывают уточнить, эффективности чего? Отлова мигрантов? Или распила бюджетов?

Независимые аналитики указывают о завышенной в 2-3 раза реальной стоимости этого проекта. И это, судя по всему, еще не конец. В МВД Польши бодро заявили, что "инвестиции будут продолжены". Ну конечно, не все же миллионы еще "допилили", надо доделать дело. Что такое этот барьер? Это не просто куча железа и проводов - это символ. Польша возрождает "железный занавес", только теперь с электроникой и пафосом XXI века.

Пока Беларусь открывает границы, вводит безвиз для соседей и машет рукой: "Заходите, поговорим", поляки строят стену, будто готовятся к нашествию. Камеры, датчики, миллионы долларов - все это кричит о паранойе. Это такой удобный способ польских властей показать своим гражданам: "Смотрите, мы вас защищаем от страшных белорусов". Вот только от чего защищать-то?



Контраст налицо. Беларусь делает шаг навстречу: безвиз, предложения о диалоге, попытки наладить хоть какое-то соседское общение. А что Польша? Закрывает погранпереходы, саботирует транспортное сообщение и запугивает своих же людей байками про ужасы поездок в нашу страну. Это уже не просто стена, это политика самоизоляции. Польская власть сама загоняет поляков в угол, строя из Беларуси образ врага.

Глупость - это суверенное право Польши

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований института Европы РАН, доктор экономических наук, профессор news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf94f04e-6431-4d45-bd42-a97ab31718ff/conversions/e1087a08-a519-4a86-bfc8-0f09133cbe67-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf94f04e-6431-4d45-bd42-a97ab31718ff/conversions/e1087a08-a519-4a86-bfc8-0f09133cbe67-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf94f04e-6431-4d45-bd42-a97ab31718ff/conversions/e1087a08-a519-4a86-bfc8-0f09133cbe67-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf94f04e-6431-4d45-bd42-a97ab31718ff/conversions/e1087a08-a519-4a86-bfc8-0f09133cbe67-xl-___webp_1920.webp 1920w

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований института Европы РАН, доктор экономических наук, профессор:

"Если это использовать для воровства бюджетных денег - великолепная идея! Если это реальная защита, то ничего не получится. Хотелось бы напомнить, что ракетные системы, к примеру, "Орешник", они ведь не ползут на колесиках через Буг, они летают. И как они собираются в Польше построить забор в космическом пространстве, я пока не понимаю. Если Республика Польша захочет копать еще больше рвов, строить еще больше сооружений каких-либо, мы не можем этому воспрепятствовать. Это их суверенное право. Кстати, глупость - это тоже суверенное право".

Польский МИД яростно предупреждает: "Беларусь относится к Польше как к врагу!" Но факты кричат об обратном: полуторатысячный рост литовских туристов в месяц после безвиза.



С 2022 года по безвизу в Беларусь въехало более 1 млн иностранцев. В том числе из Польши почти 120 тыс. Рижские байкеры специально едут в Минск на встречи мотоклубов. Латыши скупают в Ошмянах белорусские продукты. Даже литовский пенсионер едет к сестре в Минск со слезами: "Не могли навестить могилу матери 4 года!" И это называют "угрозой нацбезопасности"?



Кому выгоден "Железный занавес 2.0"?

Подрядчикам и чиновникам. Цена забора выросла с 407 млн евро в 2022 году до 700 млн евро в 2025-м. Только он больше напоминает дорогую игрушку для параноика и, конечно, повод пополнить чьи-то карманы. Ирония в том, что пока Варшава хоронит 700 млн евро в болотах Полесья, то белорусский безвиз создает живую ткань связей. Польша выглядит как сосед, который вместо рукопожатия ставит забор и включает сирену. Это не про безопасность, это про конфронтацию.

Беларусь говорит: "Давайте поговорим". Польша отвечает: "Стена и камеры".

Два подхода, две философии. Кто на правильном пути? - вопрос риторический. Пока что Польша похожа на страну, которая боится соседа больше, чем он того заслуживает, и готова зарывать миллионы в землю. И этот барьер - скорее памятник польской паранойе, чем реальная защита.

Как говаривал классик: "Заборы строят те, кому нечего предложить миру". И если Беларусь выбирает открытость, то Польша явно делает ставку на страх и изоляцию. Только вот от кого они защищаются: от белорусов или от собственных фантазий?