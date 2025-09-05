Жители Австрии массово жалуются на систему здравоохранения

Система здравоохранения в Европе переживает затяжной кризис. И речь уже не только о Польше. По данным ВОЗ, в 2025 году в большинстве стран ЕС наблюдается ухудшение ключевых показателей - от детской смертности до доступности лечения.

К примеру, в Австрии пациенты ждут плановые операции по году, в ряде случаев время ожидания затягивается до двух лет. Там жители говорят о медицине 2000-х годов как о недостижимом стандарте. Сегодня врачи массово уходят на пенсию, молодые специалисты уезжают за границу, устаревшая инфраструктура не обновляется, а пациенты вынуждены обращаться в частные клиники за базовой медицинской помощью.