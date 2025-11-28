Жители Германии и Франции разочарованы политикой лидеров своих стран

Популярность канцлера Мерца рухнула до рекордно низкого уровня в 23 %: немцы разочарованы экономической и социальной политикой правительства, а также тем, что не выполнено ни одно предвыборное обещание правящей коалиции.

Рейтинг французского президента Макрона опустился до 16 % и сохраняет тенденцию к дальнейшему понижению. Однако во Франции возникла новая угроза политической системе. Опросы показывают, что лидер крайне правых Жордан Барделла выигрывает президентские выборы у любого соперника.



Такое наблюдается впервые и означает, что через полтора года во Франции почти неизбежно придут к власти правые, если, конечно, выборы здесь не проведут так же, как в Румынии или Молдове.