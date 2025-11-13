Журналист Иоланта Блазите: Бизнес литовских перевозчиков продолжает тонуть

Драма литовских перевозчиков в Беларуси из-за закрытия Вильнюсом границы продолжается, но официальный Вильнюс не делает ничего для исправления ситуации. Об этом говорится в материале Иоланты Блазите для информационного портала 77.lt.

По словам журналистки, грузовики застряли в Беларуси, а заботятся о водителях фур вместо литовского правительства белорусские власти. Именно белорусы "сопроводили водителей до границы, а тех, кто не хочет возвращаться, разместили в гостиницах и накормили".

В это время, как отмечает автор публикации, литовский премьер Ругинене отправляется на границу для того, чтобы сделать там селфи. Автор приводит аналогию с ситуацией, когда на литовском полигоне Пабраде тонул американский танк с экипажем.

Тогда в СМИ с места инцидента публиковались фото Шакалене - на тот момент министра обороны Литвы.