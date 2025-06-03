Закладчик, торговавший психотропами в Минске, осужден на 10 лет

Следователи раскрыли детали уголовного дела в отношении закладчика, который торговал психотропными препаратами в Минске. Об этом пишет БЕЛТА, со ссылкой на Следственный комитет.

29-летний мужчина работал в Санкт-Петербургском таксопарке и приобрел в долг партию шин, стоимостью более 5 млн российских рублей. Расплатиться за них он не смог. В это время ему в мессенджер поступило предложение о подработке. "Наниматель" не стал скрывать, что предстоит трудиться закладчиком в наркомагазине. Новоиспеченный минер сделал фото паспорта и селфи с документом, прошел обучение оборудованию тайников, установил необходимые приложения и стал ждать задания. Куратор предложил мужчине поработать в Беларуси. Закладчик получал запрещенные вещества, расфасовывал их на разовые и оптовые дозы в арендованной квартире, после чего раскладывал "товар" по тайникам, расположенным в Минске.

В декабре прошлого года курьеру поручили забрать и подготовить к сбыту более килограмма особо опасных психотропных веществ. Несмотря на предпринятые закладчиком меры безопасности, правоохранители пресекли его незаконную деятельность.

При обыске в съемной квартире обнаружено 299 готовых свертков с запрещенными веществами и более килограмма особо опасных психотропных веществ - альфа-PVP и 4-СМС. Работник теневого маркета вину изначально признал, но впоследствии стал отрицать, что работал в составе организованной преступной группы. Он настаивал, что выполнял заказы самостоятельно и связь держал только с одним человеком.