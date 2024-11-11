Белорусов будут прививать новой вакциной против коронавируса

Против коронавирусной инфекции в Беларуси будут прививать новой вакциной. Об этом сообщила журналистам заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич, пишет БЕЛТА.

Для иммунизации в нынешнем году будет использоваться вакцина "Конвасэл" российского производства.

По словам Аллы Дашкевич, вакцина отличается тем, что ее действие направлено на нуклеокапсидный белок. Она пояснила, что это более консервативный белок, который минимально подвергнут изменчивости. Поэтому вакцину в определенной мере можно считать универсальной в отношении различных вариантов коронавируса.

Заместитель главного врача центра сообщила, что в отношении препарата проведены необходимые клинические исследования. Вакцина показала, с одной стороны, свою безопасность для использования у населения, с другой - иммуногенность, то есть способность вызывать достаточный иммунный ответ в отношении коронавируса.

По информации производителя, эффективность вакцины составляет 85,2%, она обладает благоприятным профилем безопасности.

В сентябре 2023 года представители Министерства здравоохранения Беларуси посетили производство. Было отмечено, что около 70% времени при создании вакцин приходится на контроль качества и безопасность.

В пресс-службе Минздрава добавили, что вакцинация против коронавирусной инфекции в первую очередь рекомендуется группам повышенного риска развития тяжелого течения заболевания и высокого риска заражения. Это касается в том числе лиц с иммуносупрессией (в том числе с ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкозаболеваниями и др.), лиц в возрасте старше 60 лет, лиц, находящихся и работающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания.