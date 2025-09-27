3.64 BYN
Белорусские лекарства - это качество, заявил директор РНПЦ онкологии
Белорусские лекарства - это качество. Об этом в интервью "Первому информационному" заявил директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Сергей Поляков.
Он также подчеркнул, что зарубежные фармацевтические компании продолжают обращаться за клиническими испытаниями своих препаратов и отмечают честность и правдивость подобных исследований.
Что касается модернизации центра, то спикер отметил: планируется обновление парка линейных ускорителей. Сейчас их по всей стране 25.
"Мы очень бы хотели (и Минздрав нам идет навстречу в этом) развивать роботизированные технологии, роботизированную хирургию, - отметил Сергей Поляков. - Это возможности эндоскопических хирургических вмешательств с помощью очень высокоточных, высокоиндустриальных манипуляторов, которые на самом деле сродни роботической хирургии. Это та же самая лапароскопия, только манипулятор специализированный, в котором подключены, если так можно выразиться, руки хирурга или инструменты, они управляются специальными джойстиками".
Актуальное интервью с директором РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Сергеем Поляковым смотрите на "Первом информационном".