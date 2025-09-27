Белорусские лекарства - это качество, заявил директор РНПЦ онкологии

Он также подчеркнул, что зарубежные фармацевтические компании продолжают обращаться за клиническими испытаниями своих препаратов и отмечают честность и правдивость подобных исследований.

"Мы очень бы хотели (и Минздрав нам идет навстречу в этом) развивать роботизированные технологии, роботизированную хирургию, - отметил Сергей Поляков. - Это возможности эндоскопических хирургических вмешательств с помощью очень высокоточных, высокоиндустриальных манипуляторов, которые на самом деле сродни роботической хирургии. Это та же самая лапароскопия, только манипулятор специализированный, в котором подключены, если так можно выразиться, руки хирурга или инструменты, они управляются специальными джойстиками".