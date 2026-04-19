Испытание для аллергиков - в Беларуси начался сезон цветения

Если в последние дни вы просыпаетесь с опухшими глазами, чувствуете, что нос заложило ватой, а голос пропадает - вы такие не одни. В Беларусь приходит пыльцевая буря.

Для аллергиков ситуация в ближайшие дни может еще больше усугубиться, ведь концентрация пыльцы в воздухе в десятки раз превышает норму. Но паника - плохой помощник. Врачи призывают: терпеть нельзя - нужно лечить! Современные методы позволяют забыть о симптомах на годы.

Расскажем, как выжить в этом пыльцевом апокалипсисе.

Сопливый сезон

Весна в Беларуси выдалась не только теплой, но и агрессивной. Пока одни наслаждаются цветущими садами, другие задыхаются и мечтают об одном: чтобы все поскорее закончилось.

Что вообще такое аллергия? Если простыми словами, это ошибка иммунной системы. Организм принимает безобидную пыльцу за врага и начинает с ним войну. Атакуя, вызывает насморк, чихание, слезотечение и зуд в глазах.

Минчанка Ольга Гурова - аллергик с 30-летним стажем. По ее словам, пытаться перетерпеть "авось само пройдет" - вариант провальный, уже были первые приступы.

Ольга Гурова, жительница г. Минска:

"Это насморк, это кашель, это отек носоглотки, это заложенные уши. Это было ночное представление. У меня трещала кожа на лице, раздувались губы. И хорошо, что я проснулась и вовремя приняла препарат, который купировал это состояние".

Ольга Гурова

Все из-за того, что береза проснулась раньше обычного на 2-3 недели. Из-за стресса дерево вырабатывает более концентрированный белок. Еще и западный ветер принес в страну невидимые шлейфы раздражителей. Распознать аллерген в лицо помогает диагностика.

Ольга Гурова, жительница г. Минска:

"Обязательно нужно провести тесты, которые сейчас доступны, чтобы знать, на что у тебя аллергия и когда ее ожидать. Если ты знаешь, с чем бороться, то ты заранее можешь предпринять какие-то действия. Например, я заранее начинаю принимать препараты, которые накапливаются в организме, и потом, когда самый пик цветения, мне легче справляться с этим".

Найти зачинщика проблем поможет анализ крови. Еще есть кожные пробы. На небольшие царапины наносят аллергены и через 20 минут оценивают реакцию. Покраснело - значит есть чувствительность.

Но в Академии наук пошли дальше. Белорусские ученые создали уникальный биочип. Зарубежные аналоги стоят плюс-минус 1 тыс. рублей за тест. Услуга с нашей разработкой обойдется пациенту в 200 рублей.

На этом биочипе находятся мельчайшие точки, содержащие аллергены. Всего 200 штук. На него наносится кровь пациента, добавляются другие необходимые реагенты. И таким образом специалист выявляет потенциального виновника проблем.

И главное - тест безболезненный, быстрый и точный. Сейчас чип проходит регистрационные испытания, к концу года будет внедрен в практику.

Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:

"Мы планируем в первое время выполнять диагностику только у нас. Но в последующем мы очень надеемся, что данный чип мы сможем реализовывать в лабораториях по всей стране. Очень важно: мы спектр можем менять. И если мы в Беларуси успешно этот чип запустим в клиническую практику, то, возможно, мы сможем его также реализовать на экспорт. Но для этого нам необходимо чип адаптировать под конкретную страну. Условно под Южную Америку. Там совершенно другой будет спектр аллергенов. Мы это сможем сделать".

После апреля-мая расслабляться все равно рано. В июне эстафету аллергенов перехватят злаковые травы. То ли еще будет!

Елена Чалей, врач - аллерголог-иммунолог 2-й центральной районной поликлиники Фрунзенского района г. Минска:

"Злаки будут тоже не менее жестко цвести с конца мая по середину июля. А с середины июля все сложноцветные - подсолнечник, лебеда. Но самый злой аллерген, конечно, полынь. Если погодные условия позволят, то цветение будет идти до середины октября".

Напрашивается вопрос: а есть ли вообще выход из замкнутого круга? Врачи говорят: есть. Это АСИТ - аллерген-специфическая иммунотерапия. Если проще - прививки от аллергии.

Елена Чалей, врач - аллерголог-иммунолог 2-й центральной районной поликлиники Фрунзенского района г. Минска:

"Лечение начинается где-то в октябре. Надо, чтобы до сезона цветения было хотя бы 4-5 месяцев, потому что это постепенное введение маленьких доз аллергенов. И по нарастающей. За один месяц, за один день это не сделаешь. Поэтому нужно заранее подумать. И особенно, если человек в сезон задыхался, даже если это первый год, нужно обязательно бежать к аллергологу. И мы начнем АСИТ-терапию с учетом индивидуальной чувствительности пациента к аллергенам: либо это деревья, либо злаки. Это лечение подобного подобным. Вырабатываются своего рода антитела".

По мнению ученых, в появлении аллергии виновата цивилизация. Раньше человек был ближе к природе. Уровень гигиены был меньше, не было антибиотиков - иммунитету было чем заняться. Сегодня же все изменилось, и аллергия стала, так сказать, платой за комфорт.