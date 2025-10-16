Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Массовая вакцинация против гриппа проходит в Минской области

Массовая вакцинация против гриппа проходит в Минской области. Сделать прививку можно бесплатной трехкомпонентной вакциной российского производства. Также можно получить платную четырехкомпонентную вакцину из Франции.

По традиции работают и мобильные бригады. Так, к примеру, прошла вакцинация на Кузнечном заводе тяжелых штамповок в Жодино. Всего в городе иммунитет поддержали уже более 300 человек с начала старта кампании по вакцинации.

Иммунный ответ вырабатываться через 14 дней после прививки, вакцина действует в течение сезона. Ее состав обновляется ежегодно с учетом циркулирующих штаммов.

