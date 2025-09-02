Минздрав: Осенью в Беларуси ожидается подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19

Закономерный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, гриппом и COVID-19 ожидается в Беларуси осенью, сообщили в Минздраве.

Связано это с приближением холодов, завершением отпусков и началом учебного процесса. Медики напоминают, что самое время запланировать вакцинацию, особенно тем, кто подвержен риску заражения, а также лицам старше 60 лет.

Светлана Нечай, замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси:

"Появление штамма "стратус" является обычным циклом жизни любого вируса, который борется за ореол своего распространения, за свое существование и меняет свои свойства, приспосабливаясь к изменяющимся условиям обитания. Согласно информации коллег из министерств здравоохранения сопредельных государств, где этот вирус уже подтвержден как циркулирующий, каких-то особенностей у "стратуса" практически нет. Вирус не приводит к более серьезным, тяжелым заболеваниям, более тяжелому течению и серьезным осложнениям, но при этом характеризуется большей заразностью".

Новый штамм "стратус" на территории Беларуси не зафиксирован, но зарегистрированы 3 случая лихорадки Денге. Они завозные.