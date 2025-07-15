Онкология и кардиохирургия - что обсуждалось на встрече питерской делегации в Минздраве Беларуси

Продолжается визит делегации Санкт-Петербурга в Беларусь. Среди гостей руководители клинических научно-практических центров, в том числе онкологических и кардиологических.

15 июля в Министерстве здравоохранения Беларуси прошли официальные переговоры руководителей научно-практических медицинских центров с руководством ведомства.

В последнее время сотрудничество между Петербургом и Беларусью в здравоохранении получило новое развитие, включая обмен опытом и реализацию образовательных программ. В двухсторонних проектах принимают участие Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи, медицинский колледж, педиатрическая служба и другие учреждения.

"Целый ряд актуальных направлений для медицины как Санкт-Петербурга, так и Беларуси мы сегодня обсуждали. В первую очередь это онкология и внедрение самых современных технологий, перспективы использования иммунотерапии для излечения самых запущенных случаев. Еще одно направление - оказание помощи матерям и детям, охрана репродуктивного здоровья, в том числе молодого населения. Также говорили об оказании помощи в рамках кардиологии и кардиохирургии", - рассказал зампредседателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Алексей Терешин.