РНПЦ онкологии - 65 лет

Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова отмечает юбилей. 65 лет - это не просто дата, это история тысяч спасенных жизней, сотни научных открытий и непрерывного движения вперед.

За последние 10 лет здесь внедрили десятки новых диагностических и лечебных технологий. Сегодня центр - это единый научно-лечебно-учебный комплекс, в составе которого 4 научных отдела, 10 лабораторий, 20 стационарных и 11 диагностических отделений.