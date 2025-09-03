3.69 BYN
РНПЦ онкологии - 65 лет
Автор:Редакция news.by
Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова отмечает юбилей. 65 лет - это не просто дата, это история тысяч спасенных жизней, сотни научных открытий и непрерывного движения вперед.
За последние 10 лет здесь внедрили десятки новых диагностических и лечебных технологий. Сегодня центр - это единый научно-лечебно-учебный комплекс, в составе которого 4 научных отдела, 10 лабораторий, 20 стационарных и 11 диагностических отделений.
На страже здоровья людей ежедневно стоит более 1,5 тыс. сотрудников. Именно к ним сегодня за помощью приезжают пациенты со сложными заболеваниями со всего мира.