В Беларуси объем производства фармпродукции в 2024-м составил почти 2,5 млрд рублей

Беларусь сохранила и укрепляет уникальную для постсоветского пространства модель - государственное фармпроизводство.

Почти 65 % препаратов - на полках наших аптек и около 80 % лекарств в стационарах - продукция белорусских фармацевтических предприятий. Отечественные аналоги в 3 раза доступнее импортных.

За последние 5 лет белорусские производители освоили выпуск более 390 наименований востребованных лекарственных средств, в том числе инновационных препаратов. Годовой объем производства фармпродукции по итогам 2024 года в Беларуси составил почти 2,5 млрд белорусских рублей. В 2026 году планируется превысить порог в 3 млрд белорусских рублей.