В Беларуси стартовала информационно-образовательная антиникотиновая акция
Автор:Редакция news.by
В Беларуси стартовала информационно-образовательная антиникотиновая акция. Она проводится по инициативе Министерства здравоохранения.
В каждом регионе состоятся праздники здоровья, тематические вечера, соревнования, конкурсы, выставки, викторины.
Медики напоминают, что табачный дым содержит свыше 4 тысяч химических соединений, из которых 43 - опасные канцерогены и радиоактивные вещества. Отказ от курения снижает риск многих серьезных заболеваний и улучшает качество жизни.
Завершится акция в Минске 21 ноября. Масштабные профилактические мероприятия пройдут в торговых центрах, вузах и на вокзалах.