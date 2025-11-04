В Беларуси стартовала информационно-образовательная антиникотиновая акция. Она проводится по инициативе Министерства здравоохранения.

В каждом регионе состоятся праздники здоровья, тематические вечера, соревнования, конкурсы, выставки, викторины.

Медики напоминают, что табачный дым содержит свыше 4 тысяч химических соединений, из которых 43 - опасные канцерогены и радиоактивные вещества. Отказ от курения снижает риск многих серьезных заболеваний и улучшает качество жизни.